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- Шоу-бізнес
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У ніжно-рожевій сорочці з акцентною облямівкою: Шарліз Терон у лаконічному луку з’явилася на вулицях Нью-Йорка
Акторка мала стриманий, але стильний вигляд.
До об’єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила Шарліз Терон. Акторка продемонструвала на вулицях міста образ, в якому втілився сучасний мінімалізм з акцентом на елегантність.
На зірці була ніжно-рожева сорочка з акцентною темно-синьою облямівкою, яку вона заправила у чорні широкі штани з високим посадженням. Аутфіт Шарліз доповнила чорними сандалями.
У Терон було класичне каре і легкий ніжний макіяж, вуха вона прикрасила золотими сережками-кільцями.
Нагадаємо, Шарліз Терон раніше вийшла в світ у білій мінісукні від Givenchy з асиметричним подолом, довгими рукавами і величезною рюшею.