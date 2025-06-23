У ніжно-рожевій сорочці з акцентною облямівкою: Шарліз Терон у лаконічному луку з’явилася на вулицях Нью-Йорка

Шарліз Терон / © Getty Images

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До об’єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила Шарліз Терон. Акторка продемонструвала на вулицях міста образ, в якому втілився сучасний мінімалізм з акцентом на елегантність.

Шарліз Терон / © Getty Images

На зірці була ніжно-рожева сорочка з акцентною темно-синьою облямівкою, яку вона заправила у чорні широкі штани з високим посадженням. Аутфіт Шарліз доповнила чорними сандалями.

У Терон було класичне каре і легкий ніжний макіяж, вуха вона прикрасила золотими сережками-кільцями.

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Нагадаємо, Шарліз Терон раніше вийшла в світ у білій мінісукні від Givenchy з асиметричним подолом, довгими рукавами і величезною рюшею.