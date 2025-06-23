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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
339
Час на прочитання
1 хв

У ніжно-рожевій сорочці з акцентною облямівкою: Шарліз Терон у лаконічному луку з’явилася на вулицях Нью-Йорка

Акторка мала стриманий, але стильний вигляд.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Шарліз Терон

Шарліз Терон / © Getty Images

До об’єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила Шарліз Терон. Акторка продемонструвала на вулицях міста образ, в якому втілився сучасний мінімалізм з акцентом на елегантність.

Шарліз Терон / © Getty Images

Шарліз Терон / © Getty Images

На зірці була ніжно-рожева сорочка з акцентною темно-синьою облямівкою, яку вона заправила у чорні широкі штани з високим посадженням. Аутфіт Шарліз доповнила чорними сандалями.

У Терон було класичне каре і легкий ніжний макіяж, вуха вона прикрасила золотими сережками-кільцями.

Нагадаємо, Шарліз Терон раніше вийшла в світ у білій мінісукні від Givenchy з асиметричним подолом, довгими рукавами і величезною рюшею.

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Дата публікації
Кількість переглядів
339
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