У ніжно-рожевій сукні зі стразами: гламурна Ліндсей Логан на прем’єрі довгоочікуваного фільму

Ліндсей Логан / © Associated Press

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Акторка відвідала прем’єру фільму «Шалена п’ятниця 2» в Лос-Анджелесі. У цій комедії вона повернулася до своєї знаменитої ролі, як і її колежанка Джеймі Лі Кертіс.

На прем’єрі перед фотографами Ліндсей сяяла в рожевій сукні від Miu Miu, яка мала декольте серцем, багато складок на тканині, плісовану спідницю, а також була прикрашена стразами на бретельках і по довжині.

Ліндсей Логан / © Associated Press

Образ Логан також доповнювали прикраси від Lorraine Schwartz, які сяяли на її шиї та у вухах, розкішне укладання з макіяжем, а оригінальним акцентом образу стала сумочка-клатч від відомого бренду Judith Leiber, яку було зроблено у вигляді мікрофона усипаного стразами.

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Прем’єру вона відвідала зі своїм чоловіком — бізнесменом Бадером Шаммасом. Вони одружилися 2022 року, а в липні 2023 року акторка народила сина в Дубаї, де вона мешкає від 2014 року з коханим.

Ліндсей Логан із чоловіком / © Associated Press

Нагадаємо, що через понад 20 років після виходу молодіжної комедії «Шалена п’ятниця», акторки Ліндсей Логан і Джеймі Лі Кертіс, знову зібралися на одному знімальному майданчику, щоб втілити свої ролі і деякі кадри зі знімального майданчика потрапляли до об’єктивів папараці.

© Getty Images © Associated Press © Associated Press Ліндсей Логан / © Getty Images Ліндсей Логан / © Associated Press Ліндсей Логан / © Getty Images Ліндсей Логан / © Associated Press Ліндсей Логан / © Getty Images Ліндсей Логан / © Getty Images © Associated Press Ліндсей Логан / © Getty Images Ліндсей Логан / © Associated Press Ліндсей Логан / © Associated Press Ліндсей Логан / © Getty Images Ліндсей Логан / © Associated Press Ліндсей Логан / © Getty Images Ліндсей Логан / © Associated Press Ліндсей Логан и Джеймі Лі Кертіс / © Getty Images © Getty Images