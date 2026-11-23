Джулія Гарнер / © Associated Press

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Джулія Гарнер відвідала прем’єру нового серіалу Netflix «Альтруїсти» (The Altruists), яка відбулася у готелі The Plaza в Нью-Йорку.

Для своєї появи на заході знаменитість обрала світло-рожевий комбінезон із широкими штанинами, відкритими плечима і тонкими бретельками, які перехрещувалися на шиї. Вбрання мало лаконічний дизайн і вільний силует, а штанини були прикрашені атласними вставками-лампасами з боків. Його для Гарнер створив бренд Tom Ford під керівництвом дизайнера Гайдера Аккерманна.

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Джулія Гарнер / © Associated Press

Лук Джулія доповнила гостроносими туфлями темно-бежевого відтінку і прямокутним клатчем такого самого кольору.

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Джулія Гарнер / © Associated Press

Акторка зробила стильне укладання з локонами, макіяж з акцентом на червоній помаді і довгий світлий манікюр. У вухах у неї сяяли красиві сережки від Lorraine Schwartz.

Джулія Гарнер / © Associated Press

Нагадаємо, Джулія Гарнер у червоному жакеті на голе тіло вийшла в світ.

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