У ніжно-рожевому жакеті і сукні з цвітом вишні: принцеса Како відвідала школу
Принцеса зустрілася зі школярами-бразильцями у Японії.
Принцеса Како відвідала школу для бразильських дітей, які живуть у Японії, в Хамамацу, префектура Сідзуока. Там вона поспілкувалася з учнями після їхнього виступу на барабанах.
Како з’явилася у школі в гарному образі. На ній був ніжно-рожевий вкорочений жакет без коміра та ґудзиків і чорна сукня міді з принтом цвіту вишні.
Аутфіт принцеса доповнила чорними шкіряними туфлями на стійких підборах. Волосся вона зібрала у хвіст, зробила ніжний макіяж і прикрасила вуха золотими довгими сережками.
Нагадаємо, принцеса Како разом зі своєю мамою — принцесою Кіко — відвідала виставку квіткових композицій у Токіо.