Шоу-бізнес
70
1 хв

У ніжному ансамблі персикового кольору: Аня Тейлор-Джой відвідала показ Dior

Зірка відвідала головну модну подію року у Франції.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Аня Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Джонатан Андерсон у межах Тижня моди у Парижі презентував колекцію на сезон осінь-зима 2026-2027 і знову зібрав у місті світла своїх друзів, клієнтів та зірок. Гостею заходу стала акторка Аня Тейлор-Джой, яка, звісно ж, прийшла у новому творінні дизайнера.

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

29-річна зірка обрала ансамбль персикового кольору з принтом. Лук Ані складався з легкої сукні міді з асиметричним подолом та накидки на плечі. Також акторка доповнила образ білими туфлями з відкритою п’яткою і бантиками. А ось волосся вона зібрала у високий хвіст.

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Нагадаємо, що Аня була однією із перших знаменитостей, які вийшли у світ у речах створених Андерсоном. Акторка з’явилася на прем’єрі фільму Sacrifice, який показали в межах кінофестивалю в Торонто, в блакитній сукні від Dior, і це було креативне вбрання з незвичайною спідницею-корзинкою.

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

