У ніжному квітковому міні, яке розліталося від вітру: Ешлі Грем в об'єктивах папараці

Ешлі Грем / © Getty Images

Реклама

37-річна американська модель plus-size — Ешлі Грем — трохи змінила професію. У березні 2025 року було оголошено, що Грем дебютує на Бродвеї у ролі Роксі Гарт у культовому мюзиклі «Чикаго». Виставу можна буде побачити выд 15 квітня до 25 травня.

З цього приводу Ешлі серйозно зайнялася просуванням своєї нової роботи та відвідує безліч фотосесій та інтерв’ю на телебаченні. Наприклад, 9 квітня, вона сходила розповісти про цей проєкт на програму Today.

Ешлі Грем / © Getty Images

Ешлі заскочили папараці, коли вона йшла вулицею у ніжно-блакитній сукні з асиметричним подолом, вирізами на талії та драпуванням. Вбрання зірка доповнила бежевими туфлями-човниками та золотими прикрасами.

Реклама

На офіційній сторінці театру також показали образ Ешлі у виставі. На сцені вона з’явиться у мереживному міні та колготках.

Ешлі Грем

Нагадаємо, що одне із найвідоміших перевтілень у Роксі Гарт зробила акторка Рене Зеллвеґер. Вона зіграла в екранізації цього мюзиклу разом із Кетрін Зетою-Джонс.

Ешлі Грем / © Associated Press Ешлі Грем / © Getty Images Ешлі Грем / © Getty Images Ешлі Грем / © Getty Images Ешлі Грем / © Associated Press Ешлі Грем / © Associated Press Ешлі Грем / © Getty Images Ешлі Грем у Каннах / © Getty Images Ешлі Грем та Джастін Ервін / © Associated Press Ешлі Грем / © Associated Press Ешлі Грем / © Getty Images Ешлі Грем / © Getty Images Ешлі Грем / © Getty Images Ешлі Грем / © Getty Images Ешлі Грем / © Getty Images Ешлі Грем / © Associated Press Ешлі Грем / © Associated Press Ешлі Грем / © Getty Images Ешлі Грем / © Associated Press Ешлі Грем / © Associated Press Ешлі Грем / © Getty Images Ешлі Грем / © Getty Images Ешлі Грем / © Associated Press © Getty Images