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- Шоу-бізнес
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У ніжному квітковому міні, яке розліталося від вітру: Ешлі Грем в об'єктивах папараці
Незабаром вона вийде на сцену в Нью-Йорку.
37-річна американська модель plus-size — Ешлі Грем — трохи змінила професію. У березні 2025 року було оголошено, що Грем дебютує на Бродвеї у ролі Роксі Гарт у культовому мюзиклі «Чикаго». Виставу можна буде побачити выд 15 квітня до 25 травня.
З цього приводу Ешлі серйозно зайнялася просуванням своєї нової роботи та відвідує безліч фотосесій та інтерв’ю на телебаченні. Наприклад, 9 квітня, вона сходила розповісти про цей проєкт на програму Today.
Ешлі заскочили папараці, коли вона йшла вулицею у ніжно-блакитній сукні з асиметричним подолом, вирізами на талії та драпуванням. Вбрання зірка доповнила бежевими туфлями-човниками та золотими прикрасами.
На офіційній сторінці театру також показали образ Ешлі у виставі. На сцені вона з’явиться у мереживному міні та колготках.
Нагадаємо, що одне із найвідоміших перевтілень у Роксі Гарт зробила акторка Рене Зеллвеґер. Вона зіграла в екранізації цього мюзиклу разом із Кетрін Зетою-Джонс.