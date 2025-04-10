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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
116
Час на прочитання
1 хв

У ніжному квітковому міні, яке розліталося від вітру: Ешлі Грем в об'єктивах папараці

Незабаром вона вийде на сцену в Нью-Йорку.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ешлі Грем

Ешлі Грем / © Getty Images

37-річна американська модель plus-size — Ешлі Грем — трохи змінила професію. У березні 2025 року було оголошено, що Грем дебютує на Бродвеї у ролі Роксі Гарт у культовому мюзиклі «Чикаго». Виставу можна буде побачити выд 15 квітня до 25 травня.

З цього приводу Ешлі серйозно зайнялася просуванням своєї нової роботи та відвідує безліч фотосесій та інтерв’ю на телебаченні. Наприклад, 9 квітня, вона сходила розповісти про цей проєкт на програму Today.

Ешлі Грем / © Getty Images

Ешлі Грем / © Getty Images

Ешлі заскочили папараці, коли вона йшла вулицею у ніжно-блакитній сукні з асиметричним подолом, вирізами на талії та драпуванням. Вбрання зірка доповнила бежевими туфлями-човниками та золотими прикрасами.

На офіційній сторінці театру також показали образ Ешлі у виставі. На сцені вона з’явиться у мереживному міні та колготках.

Ешлі Грем

Ешлі Грем

Нагадаємо, що одне із найвідоміших перевтілень у Роксі Гарт зробила акторка Рене Зеллвеґер. Вона зіграла в екранізації цього мюзиклу разом із Кетрін Зетою-Джонс.

Ешлі Грем / © Associated Press

Ешлі Грем / © Associated Press

Ешлі Грем / © Getty Images

Ешлі Грем / © Getty Images

Ешлі Грем / © Getty Images

Ешлі Грем / © Getty Images

Ешлі Грем / © Getty Images

Ешлі Грем / © Getty Images

Ешлі Грем / © Associated Press

Ешлі Грем / © Associated Press

Ешлі Грем / © Associated Press

Ешлі Грем / © Associated Press

Ешлі Грем / © Getty Images

Ешлі Грем / © Getty Images

Ешлі Грем у Каннах / © Getty Images

Ешлі Грем у Каннах / © Getty Images

Ешлі Грем та Джастін Ервін / © Associated Press

Ешлі Грем та Джастін Ервін / © Associated Press

Ешлі Грем / © Associated Press

Ешлі Грем / © Associated Press

Ешлі Грем / © Getty Images

Ешлі Грем / © Getty Images

Ешлі Грем / © Getty Images

Ешлі Грем / © Getty Images

Ешлі Грем / © Getty Images

Ешлі Грем / © Getty Images

Ешлі Грем / © Getty Images

Ешлі Грем / © Getty Images

Ешлі Грем / © Getty Images

Ешлі Грем / © Getty Images

Ешлі Грем / © Associated Press

Ешлі Грем / © Associated Press

Ешлі Грем / © Associated Press

Ешлі Грем / © Associated Press

Ешлі Грем / © Getty Images

Ешлі Грем / © Getty Images

Ешлі Грем / © Associated Press

Ешлі Грем / © Associated Press

Ешлі Грем / © Associated Press

Ешлі Грем / © Associated Press

Ешлі Грем / © Getty Images

Ешлі Грем / © Getty Images

Ешлі Грем / © Getty Images

Ешлі Грем / © Getty Images

Ешлі Грем / © Associated Press

Ешлі Грем / © Associated Press

Эшли Грэм / © Getty Images

© Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
116
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