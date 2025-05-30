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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
182
Час на прочитання
1 хв

У ніжному вбранні від українського бренду: зірка "Сексу і міста" Синтія Ніксон зачарувала образом

Це був несподіваний модний вибір для вечірки у Парижі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Синтія Ніксон / Фото: instagram.com/cynthiaenixon

Синтія Ніксон / Фото: instagram.com/cynthiaenixon

Зірка «Сексу і міста» — 59-річна Синтія Ніксон — відвідала захід, присвячений виходу нового сезону серіалу «І просто так…» — приватну вечерю у Fondation Cartier.

Фото: instagram.com/cynthiaenixon

Фото: instagram.com/cynthiaenixon

На цьому заході акторка з’явилася у ніжному та елегантному кейпі від українського бренду Bevza. Сукня під назвою «Роса» є частиною колекції весна-літо — 2025 «Роса на сонці». Назва колекції була натхненна проникливими рядками з Національного гімну України — «Згинути наші вороженьки, як роса на сонці».

Фото: instagram.com/cynthiaenixon

Фото: instagram.com/cynthiaenixon

Кейп, який носила Синтія, був виготовлений із шовку, мав вільний крій, а також був прикрашений вишивкою кристалами, які символізували росу на сонці. Носила його зірка з довгою шовковою сукнею, туфлями на підборах та чорним клатчем.

Фото: instagram.com/cynthiaenixon

Фото: instagram.com/cynthiaenixon

Вартість такого вбрання 64 750 гривень.

Фото: instagram.com/cynthiaenixon

Фото: instagram.com/cynthiaenixon

Також актори серіалу презентували його у Парижі цього тижня. Головна зірка шоу Сара Джессіка Паркер продемонструвала там кілька образів, зокрема від Christian Dior та Vivienne Westwood.

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер і Синтія Ніксон / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер і Синтія Ніксон / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер і Синтія Ніксон / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер і Синтія Ніксон / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер і Синтія Ніксон / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер і Синтія Ніксон / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер і Синтія Ніксон / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер і Синтія Ніксон / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер і Кріс Нот / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер і Кріс Нот / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер і Кріс Нот / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер і Кріс Нот / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Крістін Девіс / © Getty Images

Крістін Девіс / © Getty Images

Зйомки серіалу And Just Like That ... / © Getty Images

Зйомки серіалу And Just Like That ... / © Getty Images

Зйомки серіалу And Just Like That ... / © Getty Images

Зйомки серіалу And Just Like That ... / © Getty Images

Зйомки серіалу / © Getty Images

Зйомки серіалу / © Getty Images

Зйомки серіалу / © Getty Images

Зйомки серіалу / © Getty Images

Зйомки серіалу / © Getty Images

Зйомки серіалу / © Getty Images

Зйомки серіалу / © Getty Images

Зйомки серіалу / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_1 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_3 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_4 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер и Кристин Дэвис_3 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_1 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_1 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_3 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_1 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_1 / © Getty Images

© Getty Images

Синтия Никсон, Кристин Дэвис и Сара Джессика Паркер_4 / © Getty Images

© Getty Images

Синтия Никсон, Кристин Дэвис и Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_1 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_1 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер и Кристин Дэвис / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_3 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_1 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_1 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_1 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_1 / © Getty Images

© Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
182
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