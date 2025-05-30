У ніжному вбранні від українського бренду: зірка "Сексу і міста" Синтія Ніксон зачарувала образом

Зірка «Сексу і міста» — 59-річна Синтія Ніксон — відвідала захід, присвячений виходу нового сезону серіалу «І просто так…» — приватну вечерю у Fondation Cartier.
На цьому заході акторка з’явилася у ніжному та елегантному кейпі від українського бренду Bevza. Сукня під назвою «Роса» є частиною колекції весна-літо — 2025 «Роса на сонці». Назва колекції була натхненна проникливими рядками з Національного гімну України — «Згинути наші вороженьки, як роса на сонці».
Кейп, який носила Синтія, був виготовлений із шовку, мав вільний крій, а також був прикрашений вишивкою кристалами, які символізували росу на сонці. Носила його зірка з довгою шовковою сукнею, туфлями на підборах та чорним клатчем.
Вартість такого вбрання 64 750 гривень.
Також актори серіалу презентували його у Парижі цього тижня. Головна зірка шоу Сара Джессіка Паркер продемонструвала там кілька образів, зокрема від Christian Dior та Vivienne Westwood.