У ніжних джинсах і жакеті з вузлом на животі: 55-річна Клаудія Шиффер на фешншоу в Парижі
55-річна німецька супермодель та зірка 90-х мала стрункий і гарний вигляд.
Клаудія Шиффер відвідала фешнпоказ Модного дому Chloé, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі у Maison de l’UNESCO.
Перед фотографами супермодель з’явилася у ніжних блідо-рожевих прямих джинсах, світлому топі з мереживом і чорному жакеті, який зав’язала вузлом на животі.
Образ Клаудія доповнила рожевими босоніжками та чорною сумкою з золотою фурнітурою. Біляве волосся Шиффер уклала в локони, зробила ніжний макіяж і перламутровий манікюр. Вуха вона прикрасила лаконічними сережками, а руки — браслетами й каблучками.
Нагадаємо, Клаудія Шиффер у повсякденному луку сходила на футбольний матч.