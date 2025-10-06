ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
187
Час на прочитання
1 хв

У ніжних джинсах і жакеті з вузлом на животі: 55-річна Клаудія Шиффер на фешншоу в Парижі

55-річна німецька супермодель та зірка 90-х мала стрункий і гарний вигляд.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Клаудія Шиффер

Клаудія Шиффер / © Getty Images

Клаудія Шиффер відвідала фешнпоказ Модного дому Chloé, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі у Maison de l’UNESCO.

Перед фотографами супермодель з’явилася у ніжних блідо-рожевих прямих джинсах, світлому топі з мереживом і чорному жакеті, який зав’язала вузлом на животі.

Клаудія Шиффер / © Getty Images

Клаудія Шиффер / © Getty Images

Образ Клаудія доповнила рожевими босоніжками та чорною сумкою з золотою фурнітурою. Біляве волосся Шиффер уклала в локони, зробила ніжний макіяж і перламутровий манікюр. Вуха вона прикрасила лаконічними сережками, а руки — браслетами й каблучками.

Нагадаємо, Клаудія Шиффер у повсякденному луку сходила на футбольний матч.

Дата публікації
Кількість переглядів
187
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie