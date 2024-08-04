У нових квіткових луках: неймовірно красива Блейк Лайвлі прогулялася Нью-Йорком

Акторка Блейк Лайвлі, яку багато хто чудово пам'ятає за популярним у двотисячному підлітковому серіалу "Пліткарка", зіграла нову роль у фільмі. Незабаром за участю жінки вийде в прокат фільм "Покинь, якщо кохаєш", в якому вона зіграла головну роль.

Фільм заснований на однойменному романі письменниці Коллін Гувер і розповідає про жінку, яка є власницею квіткової крамнички, тому акторка акцентувала на цьому увагу та всі її образи у промо-кампанії фільму обов'язково мають бути з квітковими мотивами. Під час своєї нещодавньої появи на публіці Блейк продемонструвала два дуже милих вбрання, в яких її заскочили папараці.

Перший лук зірки складалася зі штанів і топу блакитних відтінків і в дрібний квітковий принт. Вбрання повністю було від бренду Chanel, а ось носила вона його в поєднанні з туфлями від Christian Louboutin і прикрасами від Lorraine Schwartz. Гламуру та незвичайності цьому образу додавала сумка у вигляді квітки зі стразами і вона теж була від Chanel.

Блейк Лайвлі / Фото: Getty Images

Другий образ, в якому заскочили акторку, був ще незвичайнішим, адже Блейк одягла напівпрозору мінісукню в червоні квіти і сонечка, які були вишиті лелітками, а також колготки з жовтими квітами і принт на них був такий самий, як і на сукні. Це вбрання було від Versace, а доповнила вона його червоно-чорними туфлями та масивними прикрасами з камінням.

Блейк Лайвлі / Фото: Getty Images

Ці образи вона продемонструвала після того, як її помітили в розкішній квітковій мінісукні від Oscar de la Renta, яку носила у поєднанні з гламурними босоніжками на підборах.

Блейк Лайвлі / Фото: Getty Images

У прокат фільм виходить 8 серпня.

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