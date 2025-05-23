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- Шоу-бізнес
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У новій екстравагантній перуці та прозорій сукні: розкішна Ніколь Кідман знялася для глянцю
Акторка приміряла новий образ у рудій перуці.
57-річна австралійська та американська акторка, володарка премії «Оскар» — Ніколь Кідман — стала головною зіркою нового номера журналу Allure. На обкладинці глянцю вона з’явилася в короткій вогненно-рудій перуці, а також у чорному топі Balenciaga. Увагу на фото привертають її підкачані руки.
Стилісти підібрали для Ніколь й інші цікаві образи: сукню кольору фуксії з високим розрізом від Roberto Cavalli, прозору мереживну сукню від Gucci, топ-бандо та мініспідницю від Schiaparelli та ін. На деяких фото Кідман позувала у більш короткій перуці з нерівним зрізом.
В інтерв’ю журналу акторка розповіла про свої останні роботи (другий сезон «Дев’яти ідеальних незнайомців», фільм «Голланд», серіал «Ідеальна пара» та ін.), втрату матері, про старіння та материнство.
«Чи важко мені старіти? Так. Я завжди була майбутньою людиною. А старіти — це означає змиритися з думкою, що ти не можеш контролювати майбутнє. Мабуть, це пов’язано з тим, що я раптово втрачаю людей. У мене більше часу позаду, ніж попереду. Цей зсув у співвідношенні стає чимось більшим… Ти просто завжди думаєш: „Що все це означає?“ Екзистенційні питання. Хто ми? Навіщо ми тут?»- каже акторка.
«Мені подобається те, яка я мати. Я дуже близька з обома своїми дівчатками, — говорить вона про двох дочок-підлітків, які у неї є з чоловіком Кітом Урбаном. Також у Кідман є двоє дорослих дітей від попереднього шлюбу з Томом Крузом. — Я сиджу на їх ліжках і обговорюю найінтимніші речі. Якщо вони хочуть сказати мені, щоб я замовкла, вони можуть. Я можу вибачитися перед ними. Я можу дати їм відсіч. Мені дуже подобаються наші стосунки. Приємно мати змогу сказати це».
«Якби я не була акторкою, думаю, я б дбала про дітей — була б вчителем або кимось більш філантропічним, можливо, працювала з дітьми, які потребують або у горі. Це важко, але мені подобається відкривати, як ростуть люди, як формується їхній мозок і як можна дійсно змінити життя», — ділиться Ніколь.
Нагадаємо, Ніколь Кідман зачарувала своїм аутфітом на балі у Нью-Йорку. На щорічному Балу Інституту костюму Met Gala 2025, що відбувся в Метрополітен-музеї, вона з’явилася в елегантній чорній сукні Balenciaga і з короткою стрижкою — судячи з її наступних виходів у світ, це була перука.