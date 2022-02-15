У новому образі: Селена Гомес на зніманнях серіалу "Вбивства в одній будівлі"

У новому образі: Селена Гомес на зніманнях серіалу "Вбивства в одній будівлі"

Коли відбудеться прем'єра сезону, поки що невідомо, але кадри зі знімального майданчика з'являються все частіше.

У грудні 2021 року у Нью-Йорку розпочалася робота над другим сезоном комедійно-детективного серіалу "Вбивства в одній будівлі" від Hulu. Деякі сцени серіалу знімаються на вулиці, тому головні герої часто потрапляють під приціл папараці.

Днями Селену Гомес, Стіва Мартіна та Мартіна Шорта сфотографували у старому автомобілі, який також фігурував у першій частині серіалу.

Селена Гомес, Стів Мартін та Мартін Шорт / Getty Images

Також під приціл фотографів потрапила сама Селена. Дівчина була одягнена в біле пальто на запах, чорні лосини, светр та уггі. У вухах у зірки були великі сережки-кільця. У цьому образі зірка на знімальному майданчику ще не з'являлася.

Селена Гомес / Getty Images

Нагадаємо, що сюжет розповідає про загадкове вбивство, яке намагаються розкрити головні герої серіалу — троє сусідів елітного будинку з центру Нью-Йорка. Бажаючи дізнатися правду, вони починають розслідувати злочин та записувати детективний подкаст, який стає дуже популярним. Серіал вийшов захопливим, веселим та дуже стильним.

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