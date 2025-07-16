У новому пляжному луку: Елізабет Герлі у блакитному купальнику похизувалася спокусливим декольте

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

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Елізабет Герлі потішила підписників в Instagram новими світлинами у купальнику.

На знімках акторка позувала у блакитному ліфі із золотою фурнітурою, який чудово підкреслив її спокусливі груди. У неї було мокре волосся і макіяж на очах.

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

«Ранкове купання в раю. #безфільтрів — але багато вчорашньої розкішної туші», — підписала фото Ліз.

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Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Нагадаємо, Елізабет Герлі показала струнку фігуру у бікіні кольору лате від свого бренду Elizabeth Hurley Beach.