У новому вбранні: Леді Гагу та Гоакіна Фенікса сфотографували під час роботи над другою частиною "Джокера"

Нью-Йорк знову перетворили на Готем-сіті, оскільки у місті вирує робота над другою частиною "Джокера". Відомо, що фільм, в основу якого лягли DC Comics, буде музичним та отримає назву "Джокер: Божевільність на двох". Одну з головних ролей — божевільної подруги головного героя — Гарлі Квін — зіграє Леді Гага.

Днями зірку вже фотографували у новому амплуа, тоді вбранням вона повністю пыдкреслила божевільний характер свого персонажа та стиль арлекіна.

Однак також Гагу помітили у простішому луку — мінісукні у квітковий принт та сірому непримітному кардиганы, поверх якого акторка одягла чорну шубу. На Газі були все ті ж діряві колготки, але ось волосся цього разу вона зібрала й облала інші туфлі.

Леді Гага / Фото: Getty Images

Судячи з фотографій, Гарлі Квін йшла на суд, оскільки актори масовки, які потрапили до кадру, тримали в руках плакати з написами "Свободу Джокеру". Одного разу вона підійшла до однієї зі статисток і поцілувала її просто в губи.

Леді Гага / Фото: Getty Images

Також під приціл фотографів потрапив актор Гоакін Фенікс – виконавець ролі самого Джокера. Актор був у коричневому костюмі, жовтій сорочці та краватці.

Хоакін Фенікс / Фото: Getty Images

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