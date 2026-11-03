У нудній сукні, але в розкішному плащі: Ель Феннінг прийшла на престижний фешнзахід

Ель Феннінг / © Associated Press

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Ель Феннінг зробила перерву під час промотуру до нового фільму з франшизи «Голодні ігри», щоб відвідати одну з найпрестижніших модних подій року — церемонію CFDA Fashion Awards. Щороку на цій події відбувається нагородження в галузі моди, а організовує її Рада модельєрів Америки. Її часто називають «Оскаром американської моди».

Стилістка акторки Саманта Макміллен підібрала для Ель цього разу нетиповий образ, адже команда вирішила відійти від звичної для акторки романтичної стилістики. Саме тому Феннінг вийшла на публіку у легкій сукні відтінку курної троянди від Coach, яку одягла у поєднанні з довгим чорним шкіряним плащем.

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Ель Феннінг / © Associated Press

Особливо цікавими у образі зірки були аксесуари, адже Феннінг доповнила образ невеликою сумкою з рожевим оздобленням та коштовностями від ювелірного бренду Cartier.

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Ель Феннінг / © Associated Press

Пыд час презентації фільму «Голодні ігри: Світанок перед жнивами» в Лондоні акторка з’явилася у рожевому кутюрному вбранні від Роберта Вуна, натхненному персонажкою Еффі Трінкет, яку вона втілила у картині.

Ель Феннінг на презентації фільму у Лондоні / © Associated Press

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