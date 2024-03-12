У нудній сукні на "Оскар", але розкішній на афтепаті: роздивляємося образи акторки Дженніфер Лоуренс

Відома акторка продемонструвала два кардинально різні образи за один день.

Дженніфер Лоуренс сама є лауреаткою "Оскара", але статуетку вона отримала ще 2012 року за роботу у картині "Збірка промінців надії". Цього року церемонію вона відвідала як гостя, а також одна з тих, хто вийшов на сцену, щоб оголосити переможницю у категорії "Найкраща жіноча роль".

Дженніфер Лоуренс / Фото: Associated Press

Для церемонії Дженніфер вибрала сукню від Модного дому Christian Dior класичного фасону, але в принт горошок. Її доповнювала незвичайна деталь – накидка на плечі, яка насправді була частиною сукні.

Також до цього вбрання Лоуренс додала прикраси Swarovski Created Diamonds та взуття від Manolo Blahnik.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Associated Press

Волосся її стилісти уклали назад і розпустили, а ось макіяж у акторки був із чорними стрілками.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Associated Press

Проте сукня, яку акторка обрала для афтепаті Vanity Fair, кардинально відрізнялася. Вона одягла вінтажне ніжне, розкішне і досить сміливе напівпрозоре вбрання білого кольору, яке колись розробив для Модного дому Givenchy Джон Гальяно, який очолював його від липня 1995 до жовтня 1996 року. Воно є частиною колекції осінь-зима 1996 року.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Associated Press

Сукня мала глибоке квадратне декольте, ампірну талію та вишивку. Доповнювала сукня болеро з рукавами-ліхтариками та довгим шлейфом. На сукні вишивка була у вигляді конюшини, а на болеро у вигляді хитромудрих складних візерунків.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Associated Press

А ось 2012 року, коли Лоуренс сама була номінована, вона прийшла на "Оскар" у сукні, яку називають найдорожчим вбранням церемонії. Сукня від Dior була настільки довгою і важкою, що Дженніфер не впоралася з нею і в найвідповідальніший момент, піднімаючись сходами за золотою статуеткою, впала на очах у всіх.

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