- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 179
- Час на прочитання
- 1 хв
У них схожий смак: Ліндсей Логан скопіювала образ Памели Андерсон
Акторка обрала вбрання, яке зовсім нещодавно вже з'являлося на червоній доріжці.
Ліндсей Логан, яку багато хто пам’ятає завдяки її дитячим ролям у сімейних комедіях, відвідала минулого тижня церемонію вручення премії Big Screen Achievement Awards, яка відбулася в межах фестивалю CinemaCon у Лас-Вегасі.
На цьому заході акторка отримала нагороду CinemaCon Vanguard Award, за свої досягнення у кінематографі.
Ліндсей мала в цьому вбранні гарний і елегантний вигляд, проте вона не єдина селебреті, кому сподобалася ця сукня. У лютому цього року в практично ідентичній сукні, але білого кольору на червону доріжку вийшла акторка Памела Андерсон.
Зірка «Рятувальників Малібу» прийшла у цій сукні на 78-ю церемонію вручення кінопремії Британської академії кіно, більш відомої як BAFTA. Її сукня, на відміну від вбрання Ліндсей, мала шлейф.
Образи Памели інші акторки копіюють не вперше. Також раніше 21-річна зірка популярного серіалу «Дивні дива» — Міллі Боббі Браун — опублікувала в Instagram фото в сукні, яка є її ровесницею. Дівчина позувала у сукні золотого кольору від Versace, яка була розроблена Донателлою Версаче для колекції весна-літо 2005 і колись таку ж носила Памелла.