У них схожий смак: Ліндсей Логан скопіювала образ Памели Андерсон

Ліндсей Логан / © Associated Press

Реклама

Ліндсей Логан, яку багато хто пам’ятає завдяки її дитячим ролям у сімейних комедіях, відвідала минулого тижня церемонію вручення премії Big Screen Achievement Awards, яка відбулася в межах фестивалю CinemaCon у Лас-Вегасі.

На цьому заході акторка отримала нагороду CinemaCon Vanguard Award, за свої досягнення у кінематографі.

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей мала в цьому вбранні гарний і елегантний вигляд, проте вона не єдина селебреті, кому сподобалася ця сукня. У лютому цього року в практично ідентичній сукні, але білого кольору на червону доріжку вийшла акторка Памела Андерсон.

Реклама

Зірка «Рятувальників Малібу» прийшла у цій сукні на 78-ю церемонію вручення кінопремії Британської академії кіно, більш відомої як BAFTA. Її сукня, на відміну від вбрання Ліндсей, мала шлейф.

Памела Андерсон / © Associated Press

Образи Памели інші акторки копіюють не вперше. Також раніше 21-річна зірка популярного серіалу «Дивні дива» — Міллі Боббі Браун — опублікувала в Instagram фото в сукні, яка є її ровесницею. Дівчина позувала у сукні золотого кольору від Versace, яка була розроблена Донателлою Версаче для колекції весна-літо 2005 і колись таку ж носила Памелла.

Ліндсей Логан / © Getty Images Ліндсей Логан / © Associated Press Ліндсей Логан / © Getty Images Ліндсей Логан / © Associated Press Ліндсей Логан / © Getty Images Ліндсей Логан / © Getty Images Ліндсей Логан / © Getty Images Ліндсей Логан / © Associated Press Ліндсей Логан / © Associated Press Ліндсей Логан / © Associated Press Ліндсей Логан / © Getty Images Ліндсей Логан / © Associated Press Ліндсей Логан / © Getty Images Ліндсей Логан и Джеймі Лі Кертіс / © Getty Images