У нюдовому бікіні і вбранні-сітці: британська модель у пляжному луку позувала на відпочинку

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram нову порцію світлин з відпочинку.

Цього разу модель постала перед фотокамерою у гарному пляжному аутфіті. Вона позувала на узбережжі у нюдовому бікіні, зверху якого одягла білий кроптоп в сітку і таку саму спідницю із зав'язками.

Арабелла Чі/Instagram

Чі продемонструвала плаский живіт і стрункі ноги.

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла заплела волосся у косу, зробила максимально природний макіяж, молочний манікюр і завершила лук золотими прикрасами.

Арабелла Чі/Instagram

Нагадаємо, Арабелла Чі у пікантному літньому ансамблі різних пастельних кольорі спокусливо позувала біля пальми.

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