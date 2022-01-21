У нюдовому купальнику та прикрасах: Кім Кардашян спокусливо позувала в басейні

У нюдовому купальнику та прикрасах: Кім Кардашян спокусливо позувала в басейні

41-річна зірка реаліті та інфлюенсерка знялася у рекламній кампанії відомого ювелірного бренду.

Кім Кардашян опублікувала в Instagram серію знімків, на яких вона з'явилася у нюдовому купальнику з американською проймою. У вухах та на пальцях у неї були прикраси від Tiffany & Co. – золоті сережки з вузликами та діамантами та золоті каблучки, які вона демонструвала на камеру.

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Волосся Кім було зібране в хвіст, а на обличчі був ніжний макіяж у нюдових відтінках.

Зірка реаліті спокусливо позувала біля басейну. Потім вона поплавала у ньому.

"Засмагаю на сонці у своїх розкішних прикрасах з колекції Tiffany Knot", — підписала світлини Кардашян.

Раніше Кім продемонструвала сексуальні форми у чорному бікіні.

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