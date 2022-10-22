У обтислих лосинах і кропнутій кофті: модель Гейлі Бібер заскочили після тренування з подругами

Американська модель та засновниця косметичного бренду вкотре опинилася під прицілів фотографів у Лос-Анджелесі.

Гейлі Бібер помітили після ранкового тренування разом з акторкою та блогеркою Еддісон Рей та танцівницею Медді Зіглер, відомою за кліпами співачки Sia. Дівчата разом ходять на пілатес до студії Forma, раніше там також була помічена модель Кендалл Дженнер.

Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

На Гейлі були сірі обтислі лосини, білі кросівки і кропнута чорна кофта, яку вона носила з топом. Волосся дівчина зібрала у високий пучок, а з аксесуарів на ній були сережки та сонцезахисні окуляри.

Після заняття знаменитості попрощалися і розійшлися до своїх автомобілів.

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