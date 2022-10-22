Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У обтислих лосинах і кропнутій кофті: модель Гейлі Бібер заскочили після тренування з подругами

Дата публікації
Перегляди
144
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У обтислих лосинах і кропнутій кофті: модель Гейлі Бібер заскочили після тренування з подругами

Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

Американська модель та засновниця косметичного бренду вкотре опинилася під прицілів фотографів у Лос-Анджелесі.

Гейлі Бібер помітили після ранкового тренування разом з акторкою та блогеркою Еддісон Рей та танцівницею Медді Зіглер, відомою за кліпами співачки Sia. Дівчата разом ходять на пілатес до студії Forma, раніше там також була помічена модель Кендалл Дженнер.

Гейлі Бібер / © Getty Images
Гейлі Бібер / Фото: Getty Images

На Гейлі були сірі обтислі лосини, білі кросівки і кропнута чорна кофта, яку вона носила з топом. Волосся дівчина зібрала у високий пучок, а з аксесуарів на ній були сережки та сонцезахисні окуляри.

Після заняття знаменитості попрощалися і розійшлися до своїх автомобілів.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація