У обтислих лосинах та з улюбленою сумкою Hermes: Дженніфер Лопес сфотографували після тренування

Дженніфер Лопес сфотографували папараці після тренування в Лос-Анджелесі, коли вона виходила із зали та йшла до своєї машини.

На Лопес того дня був спортивний лук, який вона розбавила улюбленими гламурними аксесуарами. Зокрема, Дженніфер одягла лосини із золотим принтом від бренду Beyond Yoga, які ефектно підкреслили її вигини. Також вона одягла укорочений светр від Emilio Pucci та білі кросівки від Prada з масивною тракторною підошвою.

Образ голлівудська красуня завершила улюбленою сумкою від Hermes та склянкою для води, які для неї виготовляють на індивідуальне замовлення вже багато років. Ця склянка була з написом TIMN, який є скороченням від This is Me Now — назви її нового альбому та майбутнього фільму.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Також Джей Ло помітили і наступного дня біля зали, де вона, ймовірно, відточує танцювальні рухи. Тоді на артистці знову були лосини від Beyond Yoga, але чорного кольору, кросівки Prada, а також укорочений светр. У руці вона тримала вже чорну сумку Hermes із крокодилової шкіри.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес вперше за 10 років випускає студійний альбом та власний фільм, які отримали назву This is Me…Now.

