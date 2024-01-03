У обтислих штанях і на підборах: Джулія Фокс під прицілом папараці в Маямі

Епатажна модель одягла топ, у якому її вже раніше бачили.

Відома американська модель та акторка Джулія Фокс опинилася в центрі уваги дорогою на чергову вечірку. Зірку сфотографували у Маямі.

На Джулії того разу були джинсові штани-капрі з принтом, а також шкіряний топ без бретельок, який вона поєднала з укороченою курткою на блискавці. Доповнила свій образ Фокс невеликою сумкою з короткою ручкою та незвичайними туфлями з малюнком.

Волосся Джулія розпустила, зробила легке укладання, а також яскравий макіяж зі світлими тінями та яскравими стрілками.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Також на сторінці у Instagram 33-річна жінка поділилася новим фото зі своїм сином. Схоже, що вона взяла його з собою до Флориди.

Джулія Фокс/фото: Julia Fox

А щодо топа Джулії, то вона його раніше вже носила в Каліфорнії. Але тоді на моделі були ще й відповідні штани.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

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