У обтислій червоній сукні: стильна Гвінет Пелтроу розповіла про поцілунки з Тімоті Шаламе

52-річна акторка Гвінет Пелтроу з'явилася у розважальній програмі "Нічне шоу з Джиммі Феллоном", де дала невелике інтерв'ю. Зірка одягла з такої нагоди яскраво-червону сукню з довгими рукавами, яку носила в поєднанні з чорними лаковими слінгбеками. Волосся актоки було просто розпущене і вирівняне, а на обличчі вона зробила гарний макіяж.

Гвінет Пелтроу / Фото: Getty Images

Також у цьому інтерв'ю Гвінет розповіла про свої знімання у новому фільмі "Марті Супрім" (Marty Supreme), який оповідає про професійного гравця в пінг-понг Марті Рейсмана, в ролі якого знявся не хто інший, як один із найпопулярніших молодих акторів Тімоті Шаламе.

Річ у тому, що до Мережі потрапили фотографії, на яких акторка цілується з молодим актором і її засипали з цього приводу питаннями, зокрема найбільша кількість запитань була від її подруг-мам.

"Ви намагаєтеся зняти цю сцену, ви знаєте, що це особистий момент, а тут ще й папараці", — сказала вона. "Усі повідомлення в мамських чатах були типу: "О Боже мій".

Гвінет Пелтроу та Тімоті Шаламе / Фото: Getty Images

Гвінет Пелтроу та Тімоті Шаламе / Фото: Getty Images

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