У обтислій мінісукні: Кайлі Дженнер сходила на вечірку і продемонструвала стрункі ноги

Дівчина підкреслила свою струнку фігуру вбранням.
26-річна зірка реаліті та бізнесвумен Кайлі Дженнер потрапила під приціл папараці дорогою на вечірку своєї подруги Анастасією Караніколау в Лос-Анджелесі. Захід проводився з нагоди дня народження дівчини.
Для виходу у світ Кайлі одягла білу мінісукню від бренду H. LORENZO на одне плече, яку прикрашало легке драпування збоку. Цей вечірній образ зірка доповнила чорним шкіряним оверсайз плащем, який носила розстебнутим.
Також Дженнер взула ніжно-жовті мюлі з ремінцями, сріблясті прикраси та в руці тримала маленьку сумку від Alexander Wang із пряжкою на ремінці. Волосся вона розпустила і зробила гарний вечірній макіяж.
Цей образ вона детальніше продумала, адже під час її нещодавньої появи в чорному латексному вбранні від Alaia все закінчилося не дуже вдало. Кайлі тоді підвела тканина, адже вона дуже замацалася, мала неохайний вигляд і досить дивний, хоч та і ефектно підкреслювала її струнку фігуру.
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