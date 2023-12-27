У обтислій сукні біля ялинки: вагітна Міранда Керр повеселилася на корпоративі

Модель показала знімки зі святкування Різдва.
40-річна австралійська модель і колишній "янгол" Victoria's Secret — Міранда Керр — перебуває в очікуванні своєї четвертої дитини, відомо, що це буде хлопчик. На корпоратив своєї косметичної компанії на честь святкування Різдва вона одягла гарну сукню винного відтінку на бретельках, яка підкреслила її досить великий живіт.
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Для фото Міранда позувала біля гарно вбраної ялинки, притримуючи рукою живіт. Також вона показала святково декорований стіл та велику компанію жінок – робітниць її бренду органічної косметики KORA Organics.
Нагадаємо, у Міранди Керр є два сини від чоловіка — 33-річний мільярдер Евана Шпігель — 3-річний Майлз і 5-річний Харт, і один син від колишнього чоловіка Орландо Блума — 12-річний Флінн. Свою четверту вагітність модель не приховувала і одразу розкрила стать дитини.
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