У обтислій сукні та з червоною помадою: Лів Тайлер відвідала прем'єру фільму "Капітан Америка"

Майже через 17 років акторка повернулася до своєї ролі.
Дочка музиканта Стівена Тайлера та моделі Бібі Бьюелл — акторка Лів Тайлер, яку багато хто знає насамперед за трилогією "Володар перснів", — з'явилася на прем'єрі фільму в Лос-Анджелесі.
Акторка відвідала прем'єру фільму "Капітан Америка: Чудесний новий світ". У цьому супергеройському пригодницькому фільмі вона повернеться до своєї давньої ролі Бетті Росс, яку вперше зіграла у картині 2008 року "Неймовірний Халк".
На червоній доріжці Лів позувала фотографам у чорній сукні з довгими рукавами. Це було вбрання лаконічного дизайну та силуету, яке прикрашала вставка з прозорої тканини.
Образ акторка доповнила чорними туфлями на підборах, яскравою помадою, червоним манікюром та елегантною зачіскою з голлівудською хвилею. Краплю гламуру луку акторки додали сережки.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали про весільний образ акторки. На Лів була сукня від Alexander McQueen, яку вона носила в поєднанні з парою рожевих весільних босоніжок.
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