У обтислій сукні в блакитний принт: супермодель Гайді Клум сфотографували папараці

Вже протягом багатьох років супермодель 90-х Гайді Клум є однією із суддів талантшоу "Америка шукає таланти" (America's Got Talent). Знімання проєкту відбуваються регулярно і тому Клум часто фотографують, коли вона йде на роботу.

Знаючи, що опиниться в центрі уваги, жінка завжди до дрібниць продумує свої образи і завжди має не лише розкішний вигляд, а й дуже яскравий. У неділю, 22 жовтня, Клум продемонструвала обтислу бандажну сукню коричнево-блакитного відтінку. Вбрання було довжини міді, мало довгі рукави та безліч оборок по всій довжині. Також на ній був принт у вигляді зірок.

Образ Гайді доповнила сумкою оливкового відтінку та чорними туфлями-човниками. На обличчі у неї був макіяж із нюдовою помадою, сонцезахисні окуляри, а також вона зробила зачіску з об'ємними кучерями, яка їй дуже личила.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Декількома днями раніше 50-річна Гайді продемонструвала лук у штанному костюмі — це було легким літнє вбрання з широкими штанами та блузою в строкатий принт. У руці вона тримала коричневу сумку, яка поєднувалася з відтінком її туфель.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

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