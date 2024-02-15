У обтислій сукні з декольте: Софія Вергара продемонструвала гарний образ

Зірка показала, у чому святкувала День закоханих.

51-річна колумбійська актриса та ведуча Софія Вергара у своєму Instagram опублікувала фото, на якому була знята у гарному вечірньому образі.

Фото: Instagram Софії Вергари

Вона одягла червону оксамитову сукню, яка ефектно підкреслила її фігуру та пишне декольте. Свій образ вона доповнила золотими прикрасами – каблучкою й браслетом, та босоніжками на платформі та високих підборах.

Зараз Вергара займається просуванням серіалу "Гризельда", де зіграла головну роль – колумбійську наркобаронесу Грізельду Бланко, яка була кримінальним авторитетом у США у 70-80-х роках. Для роботи у серіалі актрисі щодня накладали складний грим. Як це відбувалося, вона показала у своєму Instagram.

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