Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У обтислій сукні зі складками на стегнах: Гайді Клум сяяла на червоній доріжці

У обтислій сукні зі складками на стегнах: Гайді Клум сяяла на червоній доріжці

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Зірка з'явилася на прем'єрі 19-го сезону популярного шоу.

Німецька супермодель Гайді Клум вже багато років працює телеведучою — вона є однією із суддів у розважальному проєкті America's Got Talent. Деякий час знаменитість відвідувала студію в Пасадені, де проходив запис окремих фрагментів програми, а ось 26 березня в Pasadena Civic Auditorium відбулася пряма трансляція проєкту, якій передувала червона доріжка.

Гайді Клум / © Associated Press
Гайді Клум / Фото: Associated Press

Перед камерами Клум з'явилася у зеленій довгій сукні від бренду Gauge81. Вона була виконана з еластичного джерсі, мала дизайн зі складаннями та вставками, а також у неї була відкрита спина.

Поєднала Клум вбрання з масивними золотими каблучками та браслетом-манжетою. Також вона зробила манікюр золотим відтінком та взула золотисті туфлі. Волосся вона уклала в об'ємні локони і зробила дуже яскравий макіяж очей.

Гайді Клум / © Associated Press
Гайді Клум / Фото: Associated Press

Цей захід відвідала також колега Клум — комедійна акторка та телеведуча Софія Вергара. Однак вона обрала вбрання зі штанами та корсетом, який підкреслював груди.

Софія Вергара / © Associated Press
Софія Вергара / Фото: Associated Press

Читайте також:

Сенсаційні мемуари Барбри Стрейзанд: інтимні подробиці знаменитості

Сенсаційні мемуари Барбри Стрейзанд: інтимні подробиці знаменитості

Повʼязані теми:

Наступна публікація