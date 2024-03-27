У обтислій сукні зі складками на стегнах: Гайді Клум сяяла на червоній доріжці

Німецька супермодель Гайді Клум вже багато років працює телеведучою — вона є однією із суддів у розважальному проєкті America's Got Talent. Деякий час знаменитість відвідувала студію в Пасадені, де проходив запис окремих фрагментів програми, а ось 26 березня в Pasadena Civic Auditorium відбулася пряма трансляція проєкту, якій передувала червона доріжка.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Перед камерами Клум з'явилася у зеленій довгій сукні від бренду Gauge81. Вона була виконана з еластичного джерсі, мала дизайн зі складаннями та вставками, а також у неї була відкрита спина.

Поєднала Клум вбрання з масивними золотими каблучками та браслетом-манжетою. Також вона зробила манікюр золотим відтінком та взула золотисті туфлі. Волосся вона уклала в об'ємні локони і зробила дуже яскравий макіяж очей.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Цей захід відвідала також колега Клум — комедійна акторка та телеведуча Софія Вергара. Однак вона обрала вбрання зі штанами та корсетом, який підкреслював груди.

Софія Вергара / Фото: Associated Press

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