У обтислому комбінезоні: Розі Гантінгтон-Вайтлі похизувалася пружними сідницями

Британська топмодель показала результати своїх тренувань у спортзалі.
36-річна супермодель та екс"ангел" Victoria's Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі — сходила до спортзалу і не змогла не зробити там селфі. На фото дівчина позує в чорному спортивному комбінезоні і кросівках Nike. Модель має чудовий вигляд — результат регулярних тренувань очевидний.
Розі – мати двох дітей: сина Джека Оскара та доньки Ізабелли Джеймс, яких народила від свого бойфренда Джейсона Стейтема. З відомим актором модель зустрічається з 2010 року, нещодавно пара повідомила, що планує нарешті одружитися.
Нагадаємо, раніше фігуру через два місяці після пологів показала ще одна модель, теж екс"ангел" Victoria's Secret — Жозефін Скрівер.
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