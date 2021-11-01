У обтислому мереживному комбінезоні: Тейлор Свіфт виступила в незвичайному вбранні

У такому екстравагантному луці ми співачку ще не бачили.
Минулих вихідних в США відбулася щорічна церемонія Rock & Roll Hall of Fame. На заході виступили багато знаменитостей, серед яких була зірка кантрі Тейлор Свіфт.
Дівчина вийшла на сцену в незвичайному мереживному комбінезоні з довгими рукавами і горловиною від бренду Sarah Regensburger, який обтискав кожен сантиметр її тіла і підкреслив ідеальну фігуру. Доповнили вбрання лише черевики на високих підборах та зачіска.
Пізніше Тейлор знову вийшла на сцену, щоб представити 79-річну кантрі-співачку Керол Кінг і доповнила свій комбінезон чорним блейзером.
Читайте також:
У красивій сукні Oscar de la Renta Тейлор Свіфт продемонструвала ніжний весняний образ
Зіркові подружки: Селена Гомес та Тейлор Свіфт влаштували домашню вечірку
У гламурній водолазці Тейлор Свіфт виступила на врученні премії Академії кантрі-музики