У обтислому мереживному комбінезоні: Тейлор Свіфт виступила в незвичайному вбранні

У обтислому мереживному комбінезоні: Тейлор Свіфт виступила в незвичайному вбранні

У такому екстравагантному луці ми співачку ще не бачили.

Минулих вихідних в США відбулася щорічна церемонія Rock & Roll Hall of Fame. На заході виступили багато знаменитостей, серед яких була зірка кантрі Тейлор Свіфт.

Тейлор Свіфт / Getty Images

Дівчина вийшла на сцену в незвичайному мереживному комбінезоні з довгими рукавами і горловиною від бренду Sarah Regensburger, який обтискав кожен сантиметр її тіла і підкреслив ідеальну фігуру. Доповнили вбрання лише черевики на високих підборах та зачіска.

Тейлор Свіфт / Getty Images

Пізніше Тейлор знову вийшла на сцену, щоб представити 79-річну кантрі-співачку Керол Кінг і доповнила свій комбінезон чорним блейзером.

Тейлор Свіфт / Getty Images

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