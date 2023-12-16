У обтислому рожевому кетсьюті: неймовірно худа Емілі Ратаковскі на зніманнях реклами

Незабаром ми побачимо зірку в новому ролику.
Американська модель Емілі Ратаковскі потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку, але не на прогулянці, як це зазвичай буває, а під час знімань нової реклами для косметичного бренду Maybelline.
У рекламі Емілі з'явиться в ефектному яскраво-рожевому обтислому кетсьюті, який підкреслює її худу фігуру. Вбрання моделі було від бренду The Andamane, мало бретельку-галтер хрест-навхрест і виріз під грудьми.
Доповнили стилісти цей лук моделі чорним довгим пальтом оверсайз із накладними кишенями, а також гостроносими слінгбеками від Balenciaga. Також зірка була і в рожевих рукавичках.
Ще одним цікавим елементом луку Емілі були великі квадратні сережки від бренду Heaven.
Макіяж у Ратаковскі був лаконічним, а за сценарієм вона виконувала на вулицях Нью-Йорка роль гламурної регулювальниці. А ось деталлю, яка також потрапила в кадр, був скотч на взутті дівчини — стилісти приклеїли слінігбеки до ноги Емілі, щоб вони не зісковзували.
До такого ж трюку вдавалися на зніманнях серіалу "Секс і місто", коли Сарі Джессіці Паркер примотали взуття скотчем до ніг, щоб воно не злетіло під час бігу.
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