У обтислому вбранні і на високих підборах: Нікі Мінаж сходила на баскетбол у костюмі від Mugler

У обтислому вбранні і на високих підборах: Нікі Мінаж сходила на баскетбол у костюмі від Mugler

Акцентами у луці зірки були діамантові прикраси.

Реперка Нікі Мінах любить ефектні образи і розкішно вбирається, навіть щоб подивитися баскетбольну гру. Сфотографували зірку 3 лютого, коли вона дивилася гру Кліпперс проти Лейкерс у Лос-Анджелесі.

Нікі була одягнена в костюм баклажанового кольору від французького бренду Mugler і доповнила його білими черевиками, перукою з довгим волоссям, а також безліччю прикрас з діамантами, серед яких була і підвіска зі словом Barbie.

Нікі Мінаж / Getty Images

Поява зірки на грі стала її першим публічним виходом після скандалу з начальником служби безпеки. Томас Вайденмюллер, який працював на Мінаж, подав на неї та її чоловіка до суду через зламану щелепу і вимагає покрити йому всі медичні витрати. Щелепу зламав охоронцеві чоловік співачки.

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