У обтягуючій сукні та з сумкою Miu Miu: Ешлі Робертс сходила на вечірку

Радіоведуча та співачка Ешлі Робертс відвідала вечірку Pink Noise Pride, яка відбулася у Лондоні. Сфотографували її біля входу до закладу.

На Ешлі була ефектна і гламурна вечірня сукня бежевого кольору, повністю усипана золотистими стразами. У вбрання було глибоке декольте та тонкі бретельки, а поєднала вона його з гламурними босоніжками на високих підборах та з білою сумкою від бренду Miu Miu.

Завершували її лук макіяж, висока зачіска з пасмами та сонцезахисні окуляри.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Але ця популярна сумка у зірки не новинка, і раніше вона неодноразово з нею з'являлася на вулиці. Ешлі поєднувала цей аксесуар із романтичними сукнями, довгими спідницями, а також стильними штанами та костюмами.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

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