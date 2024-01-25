У однакових луках з пір'ям: Кайлі Дженнер прийшла на модний показ із 5-річною дочкою

Телезірка вирішила долучати доньку у високій моді, тому взяла її на показ Valentino у Франції.
Кайлі Дженнер вже не пропускає Тижня моди в Парижі і якщо минулого року телезірка сяяла у сукні з головою лева на показі Schiaparelli, то цього разу пропустила його та відвідала шоу Модного дому Valentino. Бренд презентував у Парижі кутюрну колекцію весна-літо 2024.
Кайлі на заході з'явилася цього разу зі своєю матір'ю Кріс Дженнер та маленькою дочкою Стормі, яка народилася від її стосунків із репером Тревісом Скоттом.
Для себе та Стормі Кайлі обрала вбрання у чорному кольорі. На ній була довга сукня-бюстьє і напівпрозора шифонова накидка з пір'ям. Її образ завершували великі сережки, макіяж та зачіска.
А ось маленька Стормі одягла сукню з довгими рукавами, у якої пір'я було на комірі і манжетах. У руці дівчинка тримала маленьку сумку із монограмою Модного дому.
Ймовірно, Кайлі вирішила взяти приклад зі старшої сестри Кім Кардашян, яка у 2022 року теж взяла дочку Норт на Тиждень моди у Парижі. Тоді вони відвідали разом модне шоу Jean-Paul Gaultie, на яке Кім одягла імітацію культової сукні, створеної колись дизайнером і яку 1992 року демонструвала на подіумі сама Мадонна.
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