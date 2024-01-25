У однакових луках з пір'ям: Кайлі Дженнер прийшла на модний показ із 5-річною дочкою

Телезірка вирішила долучати доньку у високій моді, тому взяла її на показ Valentino у Франції.

Кайлі Дженнер вже не пропускає Тижня моди в Парижі і якщо минулого року телезірка сяяла у сукні з головою лева на показі Schiaparelli, то цього разу пропустила його та відвідала шоу Модного дому Valentino. Бренд презентував у Парижі кутюрну колекцію весна-літо 2024.

Кайлі на заході з'явилася цього разу зі своєю матір'ю Кріс Дженнер та маленькою дочкою Стормі, яка народилася від її стосунків із репером Тревісом Скоттом.

Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

Для себе та Стормі Кайлі обрала вбрання у чорному кольорі. На ній була довга сукня-бюстьє і напівпрозора шифонова накидка з пір'ям. Її образ завершували великі сережки, макіяж та зачіска.

А ось маленька Стормі одягла сукню з довгими рукавами, у якої пір'я було на комірі і манжетах. У руці дівчинка тримала маленьку сумку із монограмою Модного дому.

Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

Ймовірно, Кайлі вирішила взяти приклад зі старшої сестри Кім Кардашян, яка у 2022 року теж взяла дочку Норт на Тиждень моди у Парижі. Тоді вони відвідали разом модне шоу Jean-Paul Gaultie, на яке Кім одягла імітацію культової сукні, створеної колись дизайнером і яку 1992 року демонструвала на подіумі сама Мадонна.

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