У оксамитових бермудах на широкій гумці: Кіра Найтлі під прицілом папараці

Британська акторка Кіра Найтлі відвідала спеціальний показ першого сезону шпигунського серіалу "Чорні голуби".
Захід проводився в Нью-Йорку, а шоу транслюватиметься на Netflix. Найтлі у серіалі зіграла головну роль.
Під приціл папараці вона потрапила у незвичайному вбранні оксамитової тканини, який був від Модного дому Chanel. Лук включав жакет і бермуди з гумкою. Носила костюм вона у поєднанні з білою мереживною блузкою із зав'язками спереду та незвичайними чоботями бордового кольору з відворотами.
Образ акторка доповнила яскравим макіяжем, декількома прикрасами та укладанням легкими хвилями.
Також раніше Найтлі з'явилася на розважальній програмі "Нічне шоу з Джиммі Феллоном" у незвичайному вбранні від Модного дому Valentino.
Її друге вбрання було частиною дебютної колекції весна-літо 2025 модельєра Алессандро Мікеле для Дому Valentino.
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