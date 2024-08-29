У оксамитовій довгій сукні: елегантна Анджеліна Джолі сяяла на фотоколі в Італії

Акторка мала дуже елегантний та скромний вигляд. Її сукню прикрашала лише брошка.
Лауреатка "Оскара" акторка Анджеліна Джолі є рідкісною гостею на світських заходах, проте сьогодні вона – зірка червоної доріжки в Італії. На 81-й Венеційський кінофестиваль акторка прибула, оскільки 29 серпня у межах цього заходу відбудеться прем'єра фільму "Марія", в якому вона зіграла головну роль.
На фотокол Анджеліна перед прем'єрою вийшла у розкішній та елегантній сукні від бренду Saint Laurent. Це було довге вбрання з оксамиту.
Носила сукню вона у поєднанні з прикрасами від Cartier – на її грудях можна помітити розкішну брошку від цього бренду.
А от, оскільки спина у сукні була відкрита, Джолі продемонструвала публіці свої численні татуювання.
Раніше того ж дня Джолі сфотографували на пірсі, коли вона прямувала до свого готелю. На зірці була сукня шоколадного кольору, також від Saint Laurent. У цьому вбранні вона була як богиня.
Очікується, що вже сьогодні ввечері акторка вийде на червону доріжку.
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