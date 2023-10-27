У оксамитовій "піжамі" від Gucci: творчиня фільму "Барбі" Грета Гервіг здивувала вибором вбрання

40-річний режисерка Грета Гервіг, яка зняла найкасовіший фільм 2023 року "Барбі", знову вийшла на червону доріжку. Вона відвідала спеціальний показ фільму 1985 року "Велика пригода Пі-Ві", що відбувся у межах фестивалю AFI Fest 2023 у Лос-Анджелесі.

Грета Гервіг / Фото: Associated Press

Для заходу Грета одягла незвичайний образ, оскільки на ній був яскраво-червоний штанний костюм із оксамиту. Вбрання було від Модного дому Gucci і було пошите в піжамному стилі. Також на костюмі була монограма бренду.

Вбрання жінка доповнила чорними лоферами на масивній підошві та з фурнітурою спереду.

Грета Гервіг / Фото: Associated Press

Як прикраси вона обрала кілька срібних каблучок, а також зробила дуже простий і практично непомітний макіяж.

Грета Гервіг / Фото: Associated Press

Щодо самого фільму "Велика пригода Пі-Ві", то він є дебютом режисера Тіма Бертона на великому екрані.

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