У оксамитовій сукні баклажанового кольору: елегантна Джесіка Честейн на вулиці в Нью-Йорку

Акторка Джесіка Честейн потрапила під приціл фотографів у Нью-Йорку, коли прямувала на інтерв'ю програми "Пізніше шоу зі Стівеном Кольбером", щоб розповісти про мінісеріал "Джордж і Теммі", де нещодавно зіграла, а також про те, що тепер ще й грає і в театрі, зокрема вона з'явиться у п'єсі "Ляльковий дім".

Для інтерв'ю Честейн обралася в оксамитову мінісукню від бренду Dries Van Noten. Сукня була виконана у вигляді двобортного жакета з чорними ґудзиками та поясом на пряжці, а ось доповнила вона її чорними гостроносими ботфортами.

Образ зірка завершила легкими локонами, макіяжем із шимерними тінями та лаконічним манікюром.

Джессіка Честейн / Фото: Getty Images

Сукня, як у Честейн, була представлена бельгійським брендом Dries Van Noten у колекції осінь-зима 2020-2021.

Показ колекції Dries van Noten осінь-зима 2020-2021 / Фото: Associated Press

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