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У оксамитовій сукні кобальтового відтінку: дизайнерка взуття Аміна Муадді на показі Schiaparelli

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
3982
Час на прочитання
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У оксамитовій сукні кобальтового відтінку: дизайнерка взуття Аміна Муадді на показі Schiaparelli

Аміна Муадді / Фото: Getty Images

Вона обрала однотонне вбрання, яке розбавила незвичайними аксесуарами.

Засновниця бренду взуття, що прославився підборами-келихами, дизайнерка йордано-румунського походження Аміна Муадді, відвідала показ кутюрної колекції бренду Schiaparelli, який традиційно відбувся у Парижі. Дівчина обрала розкішну приталену оксамитову сукню від цього Модного дому у насиченому кобальтовому відтінку.

У вбрання була тільки одна бретелька-петля у вигляді золотого ланцюжка, а лінію декольте прикрашала велика блакитна квітка, що нагадує око.

Також образ Аміна доповнила золотою сумкою з короткою ручкою та масивними сережками із синім камінням, які поєднувалися з декором її вбрання. Волосся дизайнерка уклала в зачіску в стилі Y2K, а для макіяжу використовувала нюдові відтінки.

Аміна Муадді / © Getty Images
Аміна Муадді / Фото: Getty Images

Звичайно ж, у цей образ вона додала золоті мюлі від свого бренду з підборами-келихами. Взуття ідеально вписалося в образ.

Аміна Муадді / © Getty Images
Аміна Муадді / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
3982
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