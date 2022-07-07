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У оксамитовій сукні на одне плече: супермодель Алессандра Амбросіо в елегантному образі на показі Jean Paul Gaultier

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У оксамитовій сукні на одне плече: супермодель Алессандра Амбросіо в елегантному образі на показі Jean Paul Gaultier

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

Бразильська супермодель стала гостею показу Jean Paul Gaultier Couture Fall Winter 2022-2023, що відбувся у межах Тижня моди у Парижі.

На заході Алессандра Амбросіо з'явилася в елегантній чорній сукні з одним оголеним плечем і V-подібним декольте. Вбрання було виконане з оксамиту, мало довгі рукави та єдину деталь у вигляді ланцюжка на грудях. Доповнила образ модель високою зачіскою, декількома лаконічними прикрасами та ніжним макіяжем.

Алессандра Амбросіо / © Getty Images
Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

Запрошеним дизайнером цього показу став Олів'є Рустен — художній керівник модного будинку Balmain, і схоже він чудово спрацювався з брендом Жана-Поля Готьє. У колекції чудово простежувалися найвідоміші елементи стилю бренду, зокрема відомі конусоподібні деталі на грудях, як на знаменитому корсеті Мадонни, а також елемени, що нагадують культові флакони парфумів La Male.

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