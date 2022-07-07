У оксамитовій сукні на одне плече: супермодель Алессандра Амбросіо в елегантному образі на показі Jean Paul Gaultier

На заході Алессандра Амбросіо з'явилася в елегантній чорній сукні з одним оголеним плечем і V-подібним декольте. Вбрання було виконане з оксамиту, мало довгі рукави та єдину деталь у вигляді ланцюжка на грудях. Доповнила образ модель високою зачіскою, декількома лаконічними прикрасами та ніжним макіяжем.

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

Запрошеним дизайнером цього показу став Олів'є Рустен — художній керівник модного будинку Balmain, і схоже він чудово спрацювався з брендом Жана-Поля Готьє. У колекції чудово простежувалися найвідоміші елементи стилю бренду, зокрема відомі конусоподібні деталі на грудях, як на знаменитому корсеті Мадонни, а також елемени, що нагадують культові флакони парфумів La Male.

Читайте також: