У оксамитовій сукні з драпуванням: Анджеліна Джолі у розкішному вбранні на церемонії нагородження у Нью-Йорку

Зірка одягла вбрання, яке створила Донателла Версаче.
Оскароносна зірка Анджеліна Джолі разом із дочкою Вів'єн відвідала вручення премії "Тоні", яка щороку присуджується за досягнення в галузі американського театру, включаючи музичний театр (передусім численні вистави на Бродвеї). Захід відбувся у Лінкольн-центрі у Нью-Йорку.
Анджеліна та Вів'єн відвідали захід, оскільки мюзикл "Аутсайдери", який вони разом спродюсували, отримав аж 12 номінацій у різних категоріях.
На "Тоні" Джолі з'явилася в бірюзовій оксамитовій довгій сукні від Versace з відкритими плечима. Вбрання не мало бретельок, а також його прикрашало безліч складок і драпірувань на декольте та спідниці. Також цей образ доповнювала накидка з такої самої тканини, кілька масивних прикрас, довгий манікюр, макіяж та лаконічне укладання.
"Ти маєш такий красивий вигляд. Мені приємно, що ви відзначаєте майстерність Atelier Versace. Ця сукня була створена 2013 року, і я пам'ятаю, що ви зробили величезний творчий внесок у його дизайн… Художники, які підтримують художників, дуже важливі!", — написала про це вбрання його творчиня Донателла Версаче в Instagram.
15-річна Вів'єн вирішила відповідати мамі і теж одягла вбрання бірюзового відтінку, але темнішого. На дівчинці були штани та жилет, які вона носила у поєднанні з білою сорочкою, краваткою-метеликом та кедами.
"Аутсайдери" — вистава-адаптація однойменного кримінального драматичного фільму Френсіса Форда Копполи 1983 року, який той зняв за романом письменниці Сьюзен Гінтон. У цьому проєкті акторка була продюсеркою. Робота над цим мюзиклом стала настільки важливою для Джолі, що вона навіть зробила собі символічне тутуювання Stay Gold на згадку про нього.
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