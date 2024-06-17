У оксамитовій сукні з драпуванням: Анджеліна Джолі у розкішному вбранні на церемонії нагородження у Нью-Йорку

Оскароносна зірка Анджеліна Джолі разом із дочкою Вів'єн відвідала вручення премії "Тоні", яка щороку присуджується за досягнення в галузі американського театру, включаючи музичний театр (передусім численні вистави на Бродвеї). Захід відбувся у Лінкольн-центрі у Нью-Йорку.

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

Анджеліна та Вів'єн відвідали захід, оскільки мюзикл "Аутсайдери", який вони разом спродюсували, отримав аж 12 номінацій у різних категоріях.

На "Тоні" Джолі з'явилася в бірюзовій оксамитовій довгій сукні від Versace з відкритими плечима. Вбрання не мало бретельок, а також його прикрашало безліч складок і драпірувань на декольте та спідниці. Також цей образ доповнювала накидка з такої самої тканини, кілька масивних прикрас, довгий манікюр, макіяж та лаконічне укладання.

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

"Ти маєш такий красивий вигляд. Мені приємно, що ви відзначаєте майстерність Atelier Versace. Ця сукня була створена 2013 року, і я пам'ятаю, що ви зробили величезний творчий внесок у його дизайн… Художники, які підтримують художників, дуже важливі!", — написала про це вбрання його творчиня Донателла Версаче в Instagram.

15-річна Вів'єн вирішила відповідати мамі і теж одягла вбрання бірюзового відтінку, але темнішого. На дівчинці були штани та жилет, які вона носила у поєднанні з білою сорочкою, краваткою-метеликом та кедами.

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

"Аутсайдери" — вистава-адаптація однойменного кримінального драматичного фільму Френсіса Форда Копполи 1983 року, який той зняв за романом письменниці Сьюзен Гінтон. У цьому проєкті акторка була продюсеркою. Робота над цим мюзиклом стала настільки важливою для Джолі, що вона навіть зробила собі символічне тутуювання Stay Gold на згадку про нього.

Читайте також:

Анджеліна Джолі: нові виходи на доріжку (14 фото)