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У оксамитовій сукні з драпуванням: номінантка на "Оскар" Кері Малліган вийшла на червону доріжку Берлінале

У оксамитовій сукні з драпуванням: номінантка на "Оскар" Кері Малліган вийшла на червону доріжку Берлінале

Кері Малліган / Фото: Associated Press

Акторка обрала вбрання із нової колекції.

Кері Малліган, яка цього року серед номінанток на "Оскар" у категорії "Найкраща жіноча роль", відвідала також Берлінський міжнародний кінофестиваль. На цьому заході акторка постала перед прем'єрою науково-фантастичного драматичного фільму "Астронавт", у якому зіграла разом Адамом Сендлером.

Кері Малліган та Адам Сендлер / © Associated Press
Кері Малліган та Адам Сендлер / Фото: Associated Press

На прем'єру Кері одягла сукню від Модного дому Schiaparelli з кутюрної колекції весна-літо 2024, яку бренд нещодавно презентував на Тижні високої моди в Парижі.

Сукня-бюстьє була виконана з двох матеріалів — чорного оксамиту та трикотажу контрастного тілесного кольору, з драпіруванням, яке спадало від спини до низу сукні.

Кері Малліган / © Associated Press
Кері Малліган / Фото: Associated Press
Кері Малліган та Адам Сендлер / © Associated Press
Кері Малліган та Адам Сендлер / Фото: Associated Press

Образ акторка доповнила чорними туфлями на підборах, а також прикрасами Kwiat and Fred Leighton.

Кері Малліган / © Associated Press
Кері Малліган / Фото: Associated Press

Декількома днями раніше Кері відвідала також церемонію BAFTA Film Awards, яка відбулася в Лондоні, у сукні з оксамитовими вставками від Christian Dior, яка є реплікою сукні створеної засновником Модного дому — самим Крістіаном Діором.

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