У оксамитовій сукні з драпуванням та в ажурних колготках: супермодель Летиція Каста вийшла на подіум у Парижі

Своїм виходом на подіум вона віддала шану дизайнеру, музою якого була багато років.

Французька супермодель та акторка Летиція Каста взяла участь у показі кутюрної колекції-колаборації Жюльєна Доссена, керівника бренду Rabanne, та бренду Jean Paul Gaultier. Кілька років тому засновник та керівник бренду Жан-Поль Готьє вирішив залишити світ моди та перетворити свій іменний бренд на майданчик для колаборацій.

Торік бренд працював з Олів'є Рустеном, креативним директором бренду Balmain. Цього року колекція осінь-зима була поєднана із творчістю бренду Rabanne. Звичайно, Доссен поринув у архіви французького Модного дому і спробував переосмислити його коди.

Тому Каста вийшла на подіум у розкішній оксамитовій сукні винного кольору з корсетною основою та спокусливим драпуванням на стегнах. Доповнили образ чорні мереживні колготки, чорні туфлі та корона, яку Летиція носила на лобі.

Летиція Каста / Фото: Getty Images

Для моделі у цьому модному шоу було відведено особливе місце – вона закривала показ. І це було не спроста, адже багато років ця гарна жінка була музою Готьє і часто брала участь у його шоу.

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