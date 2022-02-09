У оксамитовій сукні з елегантним декольте: Адель сяяла на червоній доріжці BRIT Awards

У цьому образі співачка мала приголомшливий вигляд.
У Лондоні відбулася одна з найпрестижніших британських премій BRIT Awards. Зіркою вечора стала співачка Адель, яка отримала одразу три нагороди: "Музикант року", "Пісня року" та "Альбом року".
Але особисто ми дали б зірці ще й нагороду за найрозкішніший образ на червоній доріжці, адже співачка просто підкорила своєю сукнею від Armani Prive.
Сукня Адель була виконана їх чорного оксамиту, а елегантне V-подібне декольте прикрашав темно-синій тюль, який переходив у довгий шлейф. Завершили образ макіяж, лаконічне укладання та діамантові прикраси — сережки та перстень.
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