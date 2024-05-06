У оксамитовій сукні з фігурним декольте та камінням: Дженніфер Лопес сходила на вечірку

Американська суперзірка Дженніфер Лопес відвідала вечірку Анни Вінтур у Нью-Йорку, яка відбулася напередодні благодійного балу Met Gala, який щорічно відбувається у Нью-Йорку. Очікується, що сьогодні ввечері, 6 травня, Лопес знову сяятиме на цьому заході, але до своєї появи тримає вбрання в секреті і те, хто його для неї створює.

На вечірці Вінтур, яка була приватним заходом, Дженніфер з'явилася в чорній сукні з оксамиту від бренду Diana Qerimi.

Вбрання мало оригінальне фігурне декольте, у ньому були відсутні бретельки, по всій довжині сукню прикрашали великі камені зі стразами та пір'я.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Доповнила Лопес вбрання клатчем від Tyler Ellis туфлями від Casadei та розкішними прикрасами з діамантами від Yeprem. Також на плечі вона накинула чорне пальто, зробила яскравий макіяж на обличчі, а волосся зібрала у високий хвіст.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Того ж дня, але декількома годинами раніше, Дженніфер помітили біля готелю, де вона зупинилася. Зірка була одягнена зовсім інакше, оскільки на ній було вбрання у коричневому кольорі, в якому вона поєднала тонку кофту з довгими рукавами, спідницю з розрізом, а також укорочене пальто.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що тема Met Gala 2024 "Сплячі красуні: відродження моди", а ось темою червоної доріжки, якій присвячено дрескод заходу, оголошено "Сад часу". Натхненням для такого дрескоду стало однойменне оповідання Дж. Г. Балларда 1962 року.

Читайте також:

Розкішні образи Дженніфер Лопес (22 фото)