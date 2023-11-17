В оксамитовій сукні з гарним декольте: Гейлі Бібер готується до свого дня народження

22 листопада дівчині виповниться 27 років, але нічого не заважає їй почати вже святкувати.
26-річна модель та бізнес-вумен — Гейлі Бібер — вирішила заздалегідь почати готуватися до свята і вже показала перший ефектний образ.
Вона позувала в оксамитовій сукні винного відтінку з гарним фігурним декольте, яке ідеально підкреслило її підтягнуту фігуру. Свій образ Гейлі доповнила манікюром у тон, макіяж з перламутровими тінями і рідким блиском на губах. А волосся вона зібрала в "черепашку" і випустила два пасма у обличчя.
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Нагадаємо, раніше Гейлі Бібер блиснула підтягнутою фігурою у промо Victoria's Secret. На рекламних знімках дівчина позувала у білизну у традиційних "різдвяних" кольорах.
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