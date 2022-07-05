У оксамитовій сукні з мереживом: Кіра Найтлі відвідала показ Chanel у Парижі

У оксамитовій сукні з мереживом: Кіра Найтлі відвідала показ Chanel у Парижі

У Парижі триває тиждень моди, який відвідують багато відомих людей.

Британська акторка Кіра Знайти, яку давно не бачили на публічних заходах та її чоловік – музикант Джеймс Райтон, стали гостями показу Chanel Haute Couture Fall Winter 2022-2023.

Кіра давно співпрацює з французьким брендом і є однією з муз Модного дому. На шоу акторка приїхала у чорній оксамитовій сукні з мереживним оздобленням та взута у двоколірні туфлі з круглими носами від Chanel. Схожі за дизайном туфлі любить носити британська герцогиня Корнуольська.

Кіра доповнила свій аутфіт сумкою на ланцюжку теж від Chanel, чорними сонцезахисними окулярами та червоним манікюром. З прикрас на Кірі було кілька каблучок у білому золоті.

Кіра Найтлі та Джеймс Райтон / Фото: Getty Images

Джеймс Райтон був у чорному костюмі та білосніжній сорочці, а взутий у чорні шкіряні туфлі. Ця пара рідко з'являється на публіці, але показ Chanel не пропустила.

Кіра Найтлі та Джеймс Райтон / Фото: Getty Images

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