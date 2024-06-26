В оксамитовій сукні з неймовірно довгим шлейфом: Кеті Перрі в епатажному луку в Парижі

Останнім часом Кеті Перрі часто потрапляє в заголовки через вибрані нею вбрання. Співачка епатажними луками, які іноді бувають "голими" та дуже сміливими, намагається привернути увагу до свого нового синглу Woman's World, реліз якого запланований на липень.

Ефектно прорекламувати свою нову роботу Перрі вирішила і в Парижі — зірка з'явилася Тижня високої моди. Вона приїхала на автомобілі до готелю Ritz, біля якого на неї вже чекали фотографи та журналісти, а потім просто мовчки і ефектно вийшла з машини в червоній кастомній сукні від Balenciaga.

Вбрання було пошите з оксамиту і мало асиметричний поділ. Також його прикрашало невелике драпування з боків і лише один рукав. Носила вона його у поєднанні з чорними капроновими колготками та туфлями на підборах теж від Balenciaga.

Кеті Перрі / Фото: Getty Images

Головною особливістю цього вбрання став шлейф, оскільки він був дуже довгим. На шлейфі був текст її нової пісні.

Кеті Перрі / Фото: Getty Images

Перфоманс вийшов приголомшливим, тому тепер очікуємо побачити співачку на показах серед гостей чи моделей.

У Парижі Перрі проводить вже кілька днів і також брала участь у шоу Vogue World, під час якого цілком ефектно та професійно продефілювала в ексуальній "голій" сукні від Noir Kei Ninomiya.

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