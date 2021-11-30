У оксамитовій сукні з оригінальною вишивкою: неймовірно красива Кейт Бекінсейл на заході

У оксамитовій сукні з оригінальною вишивкою: неймовірно красива Кейт Бекінсейл на заході

29 листопада у Лондоні відбулася церемонія Fashion Awards – одна з головних подій у модній індустрії. Щороку на церемонії нагороджуються дизайнери і компанії, які зробили найвидатніший внесок у індустрію моди.

Цьогорічний захід дивував величезною кількістю зіркових гостей: дизайнерів, акторів, моделей, стилістів. Знаменитості демонстрували на червоній доріжці свої розкішні та дорогі вбрання від іменитих брендів та намагалися максимально виділитися.

Однією з гостей церемонії стала акторка Кейт Бекінсейл. Зірка фільмів "Інший світ" та "Ван Гельсінг" обрала сукню від британського бренду Sabina Bilenko. Вбрання було виконане з чорного оксамиту, мало невелике V-подібне декольте, а також вишивку камінням та бісером у вигляді болеро.

Кейт Бекінсейл / Associated Press

Свій образ акторка доповнила чорним клатчем із застібкою-бантом, босоніжками з блискучими стразами та великими сережками у вигляді пір'я у вухах. Завершили вечірній аутфіт зачіска "кінський хвіст" із чорним бантом, макіяж та чорний манікюр.

Кейт Бекінсейл / Associated Press

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