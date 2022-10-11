У оксамитовій сукні з розрізом: Тільда Суінтон на презентації фільму у Нью-Йорку

61-річна британська акторка Тільда Свінтон відвідала показ фільму "Вічна дочка", який показували під час 60-го Нью-Йоркського кінофестивалю 10 жовтня.

Перед камерами вона з'явилася у досить лаконічній сукні з оксамиту,що була виконана у фасоні подовженого жакету. Сукня мала лацкани, накладні кишені і була прикрашена одним золотим ґудзиком на талії.

Доповнили цей образ чорні туфлі, золота каблучка на пальці та яскрава помада морквяного відтінку на губах. Волосся Тільди було покладено на один бік.

Тільда Свінтон / Фото: Getty Images

Взагалі у акторки дуже хороший смак — вона не боїться сміливих і нестандартних вбрань, а також вміє носити елегантні та класичні речі. Це ж стосується й кіно, адже в її кар'єрі були геть різні ролі.

Фільм "Вічна дочка", в якому акторка зіграла головну роль, вперше був представлений на Венеційському кінофестивалі. У картині розповідається про дочку середніх років та її матір, які мають розкрити давно поховані секрети, коли вони повертаються до свого колишнього сімейного будинку, колись величного маєтку, який перетворився на майже порожній готель, повний таємниць.

Читайте також: